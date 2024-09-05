Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

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Целями в ЦАХАЛ назвали военную инфраструктуру.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ali Hashisho; 5-tv.ru

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Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. В ЦАХАЛ сообщили, что под атаку попало свыше десяти пусковых установок и объектов военной инфраструктуры.

Как пишет израильская газета The Jerusalem Post, этотудар стал ответом Израиля на недавнюю атаку Ливана. Напомню, в минувшую среду «Хезболла» начала масштабный ракетный обстрел северного Израиля, выпустив более 60 ракет.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нетаньяху одной фразой сорвал сделку с ХАМАС о прекращении огня в Газе. К каким последствиям могут привести его слова?

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