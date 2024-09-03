Нетаньяху одной фразой сорвал сделку с ХАМАС о прекращении огня в Газе

Премьер-министр Израиля одной фразой сорвал возможную сделку с ХАМАС по прекращению огня и обмену заложниками. Как пишет CNN, заявление Нетаньяху о том, что Израиль никогда не покинет Филадельфийский коридор, поставило под удар все усилия посредников.

Напомню, сухопутную границу сектора Газа с Египтом ЦАХАЛ занял в конце мая, оставив палестинский анклав без связи с внешним миром и перекрыв поступление гуманитарной помощи. Выводить войска Тель-Авив не собирается, подтвердил Нетаньяху на пресс-конференции накануне.

На этом фоне жители Нью-Йорка призвали власти США остановить всю военную поддержку Израиля. На улицы Манхеттена вышли около семи тысяч демонстрантов. С флагами Палестины они прошли маршем по одной из главных площадей.

Поджигали дымовые шашки и скандировали антиизраильские лозунги. Протестующие потребовали немедленно остановить кровопролитие. И обвинили лично Джо Байдена в поддержке геноцида в секторе Газа.