На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Мирославы

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У девочки — туберозный склероз. Ей нужно срочно пройти сложное дорогостоящее обследование — вживить в мозг платиновые электроды и провести ЭЭГ-мониторинг.

На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Мирославы

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня "День добрых дел" на Пятом канале. И наша помощь нужна двухлетней Мирославе Гусевой. Девочка страдает от туберозного склероза.

Она только на первый взгляд застенчивая. Мирослава не прочь похулиганить вместе со своими братьями. Обожает играть в мяч, хотя передвигается малышка только на четвереньках. Она отстает в развитии из-за приступов эпилепсии, вызванных редким генетическим заболеванием — туберозным склерозом, опухолями в головном мозге.

«Через 20 минут после рождения у Мирославы начались приступы эпилепсии и купировать их не смогли никакими препаратами. Я пришла в реанимацию, Мирослава была уже в искусственной коме, ее ввели. Я прокричалась, помню, в кулак. Это было больно очень, эмоционально», — вспоминает Екатерина Гусева, мама Мирославы.

Полтора месяца малышка находилась в реанимации. В день случалось больше ста приступов. Девочку вместе с мамой санавиацией отправили из Уфы в Москву. В четыре месяца Мирославе сделали операцию, удалили опухоли. Приступы прекратились. Дальше — реабилитация в разных городах страны.

Ежедневно у Мирославы занятия с логопедом и лечебная физкультура. Девочка старается и показывает стойкий характер, вдохновляя родителей. Она научилась ходить с поддержкой мамы. Каждый день вся семья учит малышку чему-то новому.

Но все старания могут быть напрасны. Приступы вернулись. Нужно срочно пройти сложное обследование — вживить в мозг платиновые электроды и провести ЭЭГ-мониторинг. Это единственный способ помочь девочке.

«Нужно это для того, чтобы понимать, возможно ли ребенку провести хирургию и избавить его от приступов, или невозможно. Или там несколько независимых очагов. Либо это два очага, которые можно подвергнуть хирургии», — объясняет нейрохирург Александр Левов.

Обследование стоит огромных денег — 1 800 000 рублей. Такую сумму многодетной семье из Стерлитамака взять просто негде.

У нас с вами есть возможность подарить этой улыбчивой девочке шанс, не только сказать первое слово, но и сделать первый уверенный шаг в здоровое и счастливое будущее.

Помогите Мирославе сейчас! Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-35.

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