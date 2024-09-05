Айз-Айз, бэйби: бывшей жене Гуфа целует ноги ее новый избранник

Видео вызвало неоднозначную реакцию фанатов.

У бывшей жены рэпера Гуфа Айзы судя по всему появился новый ухажер. 4 сентября в соцсетях звезды появился видеоролик, на котором некий полуобнаженный мужчина целует ей ноги. Имя и лицо избранника знаменитость пока не публиковала, однако, по ее словам, она очень счастлива с ним.

«Если вам попалось это видео, это знак! Знайте, вы обязательно снова почувствуете любовь, даже если сейчас в это не верите!» — пишет 39-летняя ведущая.

Однако мнения аудитории разделились. Кто-то порадовался за любимую звезду, а кто-то раскритиковал ее за подобные откровенные видео, которые могут увидеть малолетние сыновья Айзы.

«Как малолетки. Зачем такие личные видео в соцсети выставлять, кому что доказывать?! Естественно, любовь, влечение существуют, но зачем доказывать и объяснять что-то кому-то?!» — возмущаются люди в комментариях.

Также телеведущей припомнили, что практически каждого своего мужчину она называет «любовью всей жизни», однако их отношения не длятся дольше нескольких лет.

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