Поменялось время церемонии прощания с Александром Масляковым

Время церемонии прощания с Александром Масляковым сократили на час
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
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Она состоится в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября.
Церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым будет на час короче ранее заявленного времени. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Международного союза КВН.
Как стало известно, прощание состоится 11 числа, однако продлится не четыре, как планировалось изначально, а три часа — с 10:00 до 13:00.
Пройдет церемония прощания в концертном зале «Планета КВН». Попасть в здание можно будет через центральный вход.
Об уходе культового телеведущего из жизни стало известно 8 сентября. С 1964 по 2022 год (за исключением периода закрытия программы с 1972 по 1986 годы) он являлся бессменным ведущим КВН, покинув свой пост только после обнаружения в легких неоперабельной опухоли, найденной после перенесенного им COVID. Заслуженный деятель искусств РФ скончался в Москве на 83-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова.
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