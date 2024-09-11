В Москве проходит церемония прощания с Александром Масляковым

В концертном зале «Планета КВН» в Москве началась церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым. Она продлится три часа, до 13:00. Кадрами с места делится 5-tv.ru.

После церемонии прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

О кончине заслуженного деятеля искусств РФ стало известно 8 сентября. С 1964 по 2022 год (за исключением периода закрытия программы с 1972 по 1986 годы) он являлся бессменным ведущим КВН. За это время он успел получить множество наград и создать творческое объединение «АМиК».

Покинул свой пост Александр Васильевич только после обнаружения в легких неоперабельной опухоли, найденной после перенесенного им COVID. Телеведущий скончался в Москве на 83-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сказал Владимир Путин о смерти Маслякова. Президент России считает КВН уникальным явлением отечественного телевидения.