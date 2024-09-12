На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Исляма

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня День добрых дел на Пятом канале. На этот раз наша с вами помощь нужна 13-летнему Исляму из Пензенской области. У мальчика врожденный порок сердца. Ему требуется операция, с которой медлить нельзя. Но она стоит 1 миллион 200 тысяч рублей.

Для того чтобы собрать деньги, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11, или же отсканировать QR-код с экрана.

Похвальных листов и дипломов у Исляма уже с десяток! Он один из лучших в классе. Старается быть, как все — ходит на уроки, а после — на кружок по шахматам и в музыкальную школу. Вот только от других его отличает тяжелая болезнь, которую врачи обнаружили не сразу.

«Нам сказали, что у него есть шум в сердце при рождении. Сказали, что ничего страшного, у него не закрылось открытое овальное окно. Где-то к трем годам оно, возможно, закроется, а возможно, и не закроется. И мы в три года поехали сделать УЗИ из любопытства — закрылось окно или нет. И обнаружили вот порок», — рассказывает Динара Мишкина, мама Исляма.

Внешне заболевание почти никак не проявляется. Недуг дает о себе знать во время физической активности. Когда все бегают, Ислям сидит, отдыхает на лавочке.

В шесть лет Ислям перенес гастроэнтерит. Инфекция дала осложнение на сердце. Был поставлен новый диагноз — тахикардия. С тех пор мальчику приходится принимать больше таблеток, чем его 74-летней бабушке. И дозу препаратов надо постоянно увеличивать!

Во время последнего обследования в Москве семья узнала, что можно избежать пожизненного приема лекарств, поддерживающих сердце, но бьющих по другим органам. Необходимо сделать сложную операцию — через маленький прокол.

«По сосудам хирурги доставляют электроды в полости сердца, определяют локализацию эктопического очага и прижигают аритмогенный субстрат», — поясняет детский кардиолог Екатерина Кулешова.

Проблема в том, что квоты на этот год уже распределены. Но операцию можно сделать платно — за 1 200 000 рублей. И медлить с ней нельзя — степень изношенности сердца 13-летнего ребенка уже как у взрослого человека.

Все деньги семьи уходят на дорогостоящие лекарства. Без нашей с вами помощи родным мальчика точно не обойтись. Немного общих усилий и у Исляма может начаться совсем другая жизнь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Исляму, обратившись напрямую в благотворительный фонд.