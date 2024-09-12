На заводе «Омсктрансмаш» в Омске произошел пожар

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 304 0

Возгорание увеличилось до 700 «квадратов».

Фото, видео: 5-tv.ru

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На заводе «Омсктрансмаш» в городе Омск возникло возгорание во время ремонта. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

По его информации, загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. По данным 5-tv.ru, из-за сильного ветра площадь пожара выросла до 700 квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.

Также в распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места инцидента. Над городом поднимаются клубы черного дыма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар вспыхнул на складе площадью 720 «квадратов» во Владимирской области.

 

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