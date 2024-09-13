Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 114 0

Журналист получил ранение 7 августа при исполнении своих обязанностей, освещая обстановку в Курской области во время ударов киевского режима.

Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Тема:
Курская область

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа. Он прибыл в город Суджа Курской области для освещения ситуации в регионе в связи с попыткой боевиков ВСУ прорвать оборону на государственной границе России и массированным обстрелом мирных территорий со стороны киевского режима, однако пострадал сам. Его автомобиль атаковал украинский беспилотник.

Военкора экстренно госпитализировали в местную больницу, а уже на следующий день его транспортировали в Москву. Медики из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сообщали, что у Поддубного черепно-мозговая травма, тяжелый ожог и травма лицевого скелета, корреспондент находился в тяжелом состоянии.

Посол по особым поручениям МИД России отмечал, что Евгений Поддубного могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая военкора съемочная группа не пострадала.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что политик из Италии назвал угрозу для российских журналистов.

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