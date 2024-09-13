Козыри в рукаве: Орбан готовит несколько вариантов решения украинского конфликта

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 22 0

Виктор Орбан заявил о подготовке мирного урегулирования конфликта на Украине

Козыри в рукаве: Орбан готовит несколько вариантов решения украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Didier Lebrun

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Почему премьер-министра Венгрии это так волнует?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассматривает еще несколько вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Как пишет информационное агентство Bloomberg, после июльских поездок политика в Киев, Москву и Пекин, Орбан сформировал ряд неких «неожиданных инициатив», которые, по его словам, приблизят достижения мира.

«У меня в рукаве есть еще несколько козырей «миротворческой миссии», — заявил венгерский премьер.

Такой энтузиазм Виктора Орбана ознаменован начавшимся 1 июля полугодием председательства Венгрии в Евросовете. Последовавший за этим визит на Украину оказался нерезультативным — Владимир Зеленский назвал попытки мирных переговоров «неудачным опытом», который «не шел на пользу Украине».

Визиты же в Россию и Китай принесли больше пользы, однако подверглись критике со стороны властей Евросоюза, которые обвинили Орбана в самоуправстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Орбан похудел благодаря тренировкам с гирями по «русскому методу».

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