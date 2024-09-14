На месте трагедии работают следователи, причины катастрофы устанавливаются.

В Алтайском крае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета. Как сообщил источник 5-tv.ru, трагедия произошла неподалеку от аэродрома Приозерный Рубцовского района.

Погибший мужчина, приблизительно 60 лет, управлял воздушным судном RA-1138 G. Крушение произошло в районе 12:19 по местному времени (08:19 по московскому).

Фото, видео: Следственный комитет; 5-tv.ru

В пресс-службе Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

«По предварительным данным, днем 14 сентября 2024 года в ходе полета легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку на участок местности вблизи поселка Приозерный Рубцовского района Алтайского края. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работают следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупной трагедии, которая произошла в Камчатском крае. Вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 туристов и три члена экипажа, разбился в горах. Все находившиеся в вертолете люди погибли.