Мать и дочь погибли в результате задымления в лифте в дагестанском Дербенте

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 15 0

Трагедия произошла из-за короткого замыкания в электрощитовой.

Мать и дочь погибли в результате задымления в лифте в дагестанском Дербенте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина 42 лет и ее 15-летняя дочь погибли в результате ЧП в дагестанском городе Дербенте. В подвале их девятиэтажного дома на улице Тагиева произошло короткое замыкание в помещении электрощитовой. Масштабного пожара не произошло, однако подвал был сильно задымлен. Этот дым стал подниматься по лифтовой шахте, а жертвы происшествия в это время находились в кабине. Обстоятельства аварии сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в официальном Telegram-канале.

Мать и дочь были эвакуированы из лифта прибывшими на место спасателями, обе — с отравлением продуктами горения. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу, но врачам не удалось их спасти. По данным представителей ведомства, всего из дома были эвакуированы 70 человек, 15 из них — дети. 15 жильцов сотрудникам МЧС пришлось вызволять.

Ранее, писал 5-tv.ru, четырехлетний ребенок погиб при пожаре в бане в Саратовской области. По предварительной информации, вместе с братом мальчик играл со спичками, и они не смогли уследить за огнем. Взрослых рядом не было.

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:54
Мать и дочь погибли в результате задымления в лифте в дагестанском Дербенте
22:28
Путь к старческому слабоумию: как ночные лампы развивают болезнь Альцгеймера
21:58
Главой детского «Движения первых» назначен выпускник программы «Время Героев»
21:40
«Не хочу проводить дни в салоне»: Синди Кроуфорд удивила фанатов сменой образа
21:19
«Историческое событие»: Машков об открытии сезона Театра Табакова на сцене «Современника»
20:56
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

Сейчас читают

«Историческое событие»: Машков об открытии сезона Театра Табакова на сцене «Современника»
«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли
«Она целовала его хоботом»: Колдун попробовал себя в роли работника цирка
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака