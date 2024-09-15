В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в «Крокусе»

В Красногорске 22 сентября проведут панихиду по жертвам теракта в «Крокусе»
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Церковная служба состоится в Никольском соборе в Павшиной пойме.
Панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» состоится в Красногорске в Никольском соборе в Павшиной пойме спустя полгода после трагедии. Церковная служба состоится 22 сентября. Об этом сообщил агентству РИА Новости настоятель собора Василий Лосев.
По его словам, хоть в церковной традиции полугодие не является особо выделяемой датой, чтобы поминать усопших, однако первый год важен для людей, поскольку смириться с утратой еще сложно.
«Поэтому для нас важно всякое время, когда людям нужно молиться», — отметил Лосев.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд в Москве назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
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