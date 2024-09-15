Более 300 боевиков и 3 танка ВСУ: армия РФ продолжает вытеснять противника из Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 28 0

Потери ВСУ в Курской области превысили 300 боевиков за сутки

Более 300 боевиков и 3 танка ВСУ: армия РФ продолжает вытеснять противника из Курской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область

Националисты продолжают терпеть поражение на поле боя.

Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины в Курскую область. За минувшие сутки ликвидировано более 300 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и восемь автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

В частности, подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Также были отражены две контратаки в направлении Любимовки и Малой Локни.

Еще войскам РФ удалось сорвать две попытки атаки противника в Викторовке, Ольговке и Кремяном. В результате ликвидировано до 25 боевиков и пятеро сдались в плен, а также уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ) и один бронетранспортер.

Шесть раз ВСУ попытались прорваться в направлении населенных пунктов Новый путь, Веселое и Медвежье. Однако все было тщетно, российская армия помешала планам противника.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области в населенных пунктах Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13400 военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Среди общих потерь ВСУ также отмечается 26 пусковых установок РСЗО, включая семь HIMARS и пять MLRS, восемь установок ЗРК, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы и две системы ПВО.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит освобождение Курской области от боевиков ВСУ. После освобождения десяти сел и деревень, обстановка в Суджанском районе остается одной из самых напряженных.

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