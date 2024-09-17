«Она вдохновляет»: Чуйков признался, какую женщину считает богиней

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 592 0

Актер Чуйков заявил, что богиня — это та женщина, которая вдохновляет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Известный актер и ведущий пожелал прекрасному полу не утратить «божественной» силы.

Богиня — это та женщина, которая вдохновляет. А поскольку вдохновлять может каждая женщина, то каждую можно считать богиней. Такое мнение высказал актер и ведущий Иван Чуйков корреспонденту 5-tv.ru на презентации сольного проекта MARSO.

«Богиня — она вдохновляет. Вдохновляет на красоту, вдохновляет на силу, вдохновляет на жизнь. Я думаю, что у каждой женщины, если не кривить душой, есть такая магия, есть эта сила — вдохновлять всех вокруг. Главное, дорогие девушки, уважаемые женщины, не утратьте эту силу. Наоборот, аккумулируйте ее в себе. Я уверен, что каждая из вас обладает этой магией — быть настоящей богиней», — заявил Чуйков.

В свою очередь, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, который также был в числе гостей, заявил, что для него богиня — это его жена, которой он безмерно гордится, и счастлив, что она дарит ему наследников.

«Богиня — это значит, все офигенно: все лучшее, все самое крутое, все самое красивое, все самое мудрое», — заявил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве прошла презентация сериала «Комбинация».

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