«Это фейк»: адвокат Блиновской опровергла слухи о задержании ее мужа

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 44 0

Адвокат Сальникова: новость о задержании мужа Блиновской является фейком

Фото, видео: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Сама «королева марафонов» пока не может пообщаться с супругом.

Новость о задержании мужа «королевы марафонов» Елена Блиновской Алексея является фейком. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова в разговоре с 5-tv.ru.

Она отметила, что Блиновской уже рассказали о случившемся.

«У нее была возможность побеседовать с нами. Мы сообщили ей, что это фейк», — сказала Сальникова.

По словам адвоката, Блиновская спокойно отреагировала на это, так как ложная информация об их семье периодически попадает в публичное поле.

Сальникова также подтвердила, что «королева марафонов» не имеет возможности общаться с супругом, в том числе из-за запрета суда на использование Алексеем телефонной связи и интернета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алексея Блиновского задержали в зоне специальной операции. Отмечалось, что в тот момент он находился на южнодонецком направлении.

Об участии мужа «королевы марафонов» в спецоперации стало известно в апреле. Он отправился туда в качестве добровольца. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что долг Елены Блиновской увеличился еще на два миллиона рублей.

Тема:
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