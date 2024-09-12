«Это фейк»: адвокат Блиновской опровергла слухи о задержании ее мужа

Сама «королева марафонов» пока не может пообщаться с супругом.

Новость о задержании мужа «королевы марафонов» Елена Блиновской Алексея является фейком. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова в разговоре с 5-tv.ru.

Она отметила, что Блиновской уже рассказали о случившемся.

«У нее была возможность побеседовать с нами. Мы сообщили ей, что это фейк», — сказала Сальникова.

По словам адвоката, Блиновская спокойно отреагировала на это, так как ложная информация об их семье периодически попадает в публичное поле.

Сальникова также подтвердила, что «королева марафонов» не имеет возможности общаться с супругом, в том числе из-за запрета суда на использование Алексеем телефонной связи и интернета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алексея Блиновского задержали в зоне специальной операции. Отмечалось, что в тот момент он находился на южнодонецком направлении.

Об участии мужа «королевы марафонов» в спецоперации стало известно в апреле. Он отправился туда в качестве добровольца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что долг Елены Блиновской увеличился еще на два миллиона рублей.