По факту стрельбы у офиса Wildberries в Москве возбудили уголовное дело

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 48 0

В результате перестрелки погибли два человека, еще семеро пострадали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

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После инцидента со стрельбой у офиса Wildberries, который произошел в Москве днем 18 сентября, правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина „Вайлдберриз“, расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались», — напомнили в Telegram-канале ведомства.

Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве, покушении на убийство двух или более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь правоохранителя, а также о самоуправстве.

Следователи продолжают устанавливать дополнительные обстоятельства произошедшего.

Как сообщил супруг главы Wildberries Владислав Бакальчук, он прибыл в офис, чтобы провести переговоры об остановке строительства складов, после чего на него было совершено нападение.

Эту информацию опровергла сама основательница маркетплейса Татьяна. По ее словам, никакой встречи на этот день назначено не было. Ее муж совершил провальную попытку рейдерского захвата.

Кто из супругов, которые находятся в процессе развода, говорит правду — установит следствие.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры нападения на офис Wildberries в Москве.

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