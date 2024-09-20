На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для 13-летней Камили
У девочки — врожденный порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции "День Добрых дел"! Накануне мы рассказывали историю 13-летней Камили.
У девочки врожденный порок сердца, и она стойко перенесла 15 операций. Нужна еще одна. Стоимость ее четыре миллиона рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать большую часть этой суммы. Но, чтобы спасти девочку, необходимо еще 900 тысяч 320 рублей. И вы можете помочь! Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране. Большое вам спасибо!
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