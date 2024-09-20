«Наши взгляды совпадают»: Нюша раскрыла, какие у нее отношения с Кридом

Экс-возлюбленные недавно поразили публику совместными снимками, которые стали причиной слухов об их воссоединении.

Певица Нюша хорошо относится к своему экс-возлюбленному рэперу Егору Криду, но близко они не общаются. Об этом она сообщила в беседе с изданием StarHit.ru.

Недавно артисты поразили фанатов совместными фотографиями, которые дали почву для появления различных слухов. Мол, разведенная Нюша нашла утешение в объятиях Крида. Однако все это оказалось для совместной коллаборации, и бывшие возлюбленные не собираются воссоединяться.

«Мы хорошо относимся друг к другу, но близко не общались и не общаемся. Он попросил поддержать его в коллаборации, и наши взгляды на этот счет совпадают. Я думаю, что оставаться в хороших отношениях с бывшим, — здорово», — сказала Нюша.

К слову, Нюша и Егор Крид начали встречаться в 2014-м и провели вместе два года. Артист тогда только начинал карьеру в шоу-бизнесе, мечтал об общем будущем, свадьбе, семье. Но вскоре пара распалась.

Спустя годы бывшие примирились и даже записали совместный трек. По словам певицы, между ней и Кридом хорошие отношения, они поздравляют друг друга с важными датами и праздниками, но все же не являются близкими людьми друг для друга.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Нюша удивила публику неожиданно скромным образом.