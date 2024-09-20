О правах и дискриминации: почему ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией

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Politiсо: ЕС может отменить безвиз с Грузией из-за запрета пропаганды ЛГБТ*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Более того, по этой же причине вступление страны в Евросоюз может оказаться под вопросом.

После принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ* Грузию пугают отменой безвиза с ЕС. Как сообщает газета Politico, новые законы, по мнению представителей Еврокомиссии, не обеспечивает защиту прав граждан и не предотвращает дискриминацию. Там уверены, что подобные законы только лишь отдаляют Грузию от вступления в Евросоюз.

Прежде стало известно, что Грузия может пересмотреть отношения с США в случае введения новых санкций. Об этом премьер страны Ираклий Кобахидзе предупредил американского посла. Ограничения, которые за океаном применяют против высокопоставленных чиновников, в Тбилиси расценивают как вмешательство в предстоящие парламентские выборы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США готовят акции протеста в Грузии. В реализации задуманного может принять участие ОБСЕ. Речь идет о выборах, которые назначены на 26 октября 2024 года.

* — ЛГБТ-движение запрещено в России и признано экстремистским.

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