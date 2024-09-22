Минздрав заявил о выписке из больниц всех пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Трагедия произошла 22 марта, террористы расстреляли посетителей концерта группы «Пикник» и устроили пожар. Погибли 145 человек.

Минздрав заявил о выписке из больниц всех пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Все пострадавшие при теракте концертном зале «Крокус Сити Холл», до сих пор остававшиеся в стационарах медучреждения на лечении, были выписаны и отправились домой. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Все пострадавшие при теракте в „Крокус сити холле“, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. За считанные минуты до начала концерта группы «Пикник» в здание ворвались мужчины в камуфляже и начали расстреливать людей. После они устроили пожар, в результате которого зал выгорел до тла.

В результате теракта погибли 145 человек, ранения и травмы разной степени тяжести получили 551 посетитель мероприятия. Преступники скрылись с места атаки на автомобиле. Они планировали пересечь границу России с Украиной, так как имели связи на украинской стороне, но были задержаны. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса (УК) РФ («Террористический акт»).

Уголовное дело насчитывает 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде. Потерпевшими по итогам расследования были признаны более 1,7 тысячи человек. Ранее 5-tv.ru сообщал, что они начнут получать выплаты 23 сентября. Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева собрал для помощи раненым и лишившимся близких 140 миллионов рублей.

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