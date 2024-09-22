Минздрав заявил о выписке из больниц всех пострадавших при теракте в «Крокусе»
Трагедия произошла 22 марта, террористы расстреляли посетителей концерта группы «Пикник» и устроили пожар. Погибли 145 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Все пострадавшие при теракте концертном зале «Крокус Сити Холл», до сих пор остававшиеся в стационарах медучреждения на лечении, были выписаны и отправились домой. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Все пострадавшие при теракте в „Крокус сити холле“, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал он.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. За считанные минуты до начала концерта группы «Пикник» в здание ворвались мужчины в камуфляже и начали расстреливать людей. После они устроили пожар, в результате которого зал выгорел до тла.
В результате теракта погибли 145 человек, ранения и травмы разной степени тяжести получили 551 посетитель мероприятия. Преступники скрылись с места атаки на автомобиле. Они планировали пересечь границу России с Украиной, так как имели связи на украинской стороне, но были задержаны. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса (УК) РФ («Террористический акт»).
Уголовное дело насчитывает 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде. Потерпевшими по итогам расследования были признаны более 1,7 тысячи человек. Ранее 5-tv.ru сообщал, что они начнут получать выплаты 23 сентября. Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева собрал для помощи раненым и лишившимся близких 140 миллионов рублей.
- 20 сент
- Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся 23 сентября
- 15 сент
- В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в «Крокусе»
- 29 авг
- Суд в Москве назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
- 23 авг
- Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода* частично признал вину
- 20 авг
- Трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» разрыдались в суде
- 19 авг
- В Москве продлили арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
- 16 авг
- Суд продлил арест четверым исполнителям теракта в «Крокусе»
- 4 авг
- В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель
- 31 июл
- Краснов связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами органов власти
- 24 июл
- Фигурант дела о теракте в «Крокусе» перед задержанием пытался уничтожить улики
77%
-0.12 103.38
0.13
Нашли ошибку?