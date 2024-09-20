Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся 23 сентября

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева собрал для помощи раненым и лишившимся близких свыше 140 миллионов рублей.

Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся 23 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Выплаты пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» начнутся 23 сентября 2024 года. Об этом сообщили в Фонде культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, который будет осуществлять выплаты.

Уточняется, что программа по сбору и распределению средств помощи пострадавшим в теракте 23 марта в «Крокус Сити Холле» на сегодня завершена.

«Всего комиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших. На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов. Выплаты начнутся с 23 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь в первую очередь получат оставшиеся без одного или обоих родителей дети-сироты, родители-пенсионеры погибших и те, кто получил тяжелую инвалидность и нуждается в дальнейшем лечении.

Всего Фонд Магомаева собрал свыше 140 миллионов рублей от граждан и организаций. Первые пожертвования на сумму 100 миллионов рублей внесли президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин. Также в стороне от трагедии не остались многие партнеры компании, друзья семьи и артисты, выступавшие на сцене концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли по людям еще до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22 сентября в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске состоится панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
15 сент
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в «Крокусе»
29 авг
Суд в Москве назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
23 авг
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода* частично признал вину
20 авг
Трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» разрыдались в суде
19 авг
В Москве продлили арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
16 авг
Суд продлил арест четверым исполнителям теракта в «Крокусе»
4 авг
В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель
31 июл
Краснов связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами органов власти
24 июл
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» перед задержанием пытался уничтожить улики
21 июл
Следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»
+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сен...

Последние новости

22:04
Дрон ВСУ повредил трансформатор подстанции вблизи ЗАЭС
21:50
Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся 23 сентября
21:36
«Я-стерва»: Лариса Долина рассказала о своем непростом характере
21:19
Пленили и избивали в ресторане: певец Руссо опознал своего похитителя
21:03
На Украине заявили об ударе по военному объекту в Одессе
20:48
«Его застрелят»: Харрис выступила с угрозой перед американцами

Сейчас читают

Один процент за $1 млрд: Бакальчук раскрыл детали объединения Wildberries и Russ
«Мужа нет, вода льется»: тело сына Ирины Понаровской нашли в ванной
«Израиль может попробовать»: начнется ли Третья ливанская война
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака