В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»

В Никольском соборе Красногорска прошла панихида по погибшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем ровно полгода назад — 22 марта 2024 года. Кадры богослужения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На службу пришли десятки неравнодушных людей, которые захотели почтить память жертв теракта.

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. За считанные минуты до начала концерта группы «Пикник» в здание ворвались мужчины в камуфляже и начали расстреливать людей. После они устроили пожар, в результате которого зал выгорел до тла.

По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минздрав заявил о выписке из больниц всех пострадавших при теракте в «Крокусе».