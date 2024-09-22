В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 33 0

Сегодня исполнилось ровно полгода со дня страшной трагедии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В Никольском соборе Красногорска прошла панихида по погибшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем ровно полгода назад — 22 марта 2024 года. Кадры богослужения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На службу пришли десятки неравнодушных людей, которые захотели почтить память жертв теракта.

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. За считанные минуты до начала концерта группы «Пикник» в здание ворвались мужчины в камуфляже и начали расстреливать людей. После они устроили пожар, в результате которого зал выгорел до тла.

По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минздрав заявил о выписке из больниц всех пострадавших при теракте в «Крокусе».

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