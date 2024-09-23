«Это сигнал миру»: почему Израиль перестал оглядываться на США в принятии решений

Власти еврейского государства предупредили, что готовят новые атаки по территории соседних стран. Одновременно в Вашингтоне заявляют, что ничего не знают о планах Тель-Авива.

Израиль предупреждает о подготовке новых атак. И как заявляют местные издания, предложения Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа скептически воспринимает ЦАХАЛ. Отвергает их и ХАМАС.

С учетом того, что США все чаще заявляют, что якобы ничего не знают о планируемых операциях Тель-Авива, бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка в этом регионе имеет все меньше влияния.

«Это сигнал миру, что Америка покинула мировую арену. Мы не готовы защищать вещи, которые важны для нас. Риск эскалации в результате этой американской слабости и неспособности сдерживать — весьма реален», — считает Помпео.

Помпео пояснил: раньше Израиль всегда вместе с Америкой планировал подобные атаки. Нынешняя ситуация, по мнению бывшего госсекретаря, указывает на потерю доверия к Штатам, причем со стороны как Израиля, так и других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Израиля опроверг причастность государства к взрывам пейджеров в Ливане.