Украинские нацисты в упор расстреливали мирное население в Курской области. Женщин, стариков, детей убивали в домах и при попытках эвакуации. Свидетельства более тысячи человек легли в основу доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских боевиков. Документ был представлен сегодня. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак — о преступлениях без срока давности.

Боевики обстреливали гуманитарные колонны в Кореневе. Били ракетами «Точка-У» по Курску. Уничтожили артиллерией Горнальский монастырь, откуда едва успели эвакуировать гражданских. Грабили магазины и частные дома.

«Не доезжая Беряковки, за мостом, нас атаковал дрон. Дрон скидывал по моей машине два раза какие-то огненные шары», — вспоминает жительница Курской области Наталья Шелехова.

Все эти факты на протяжении почти двух месяцев собирал Международный общественный трибунал. Его представители работали в Курской области с первых дней украинского вторжения. Жители, эвакуированные из прифронтовой зоны, подробно рассказывали обо всех ужасах, которые им пришлось пережить.

«Испугались. Решили остановиться и спрятаться. Заехали в сторону лесополосы. И сами убежали в лес. Через секунду подъехал БТР и расстрелял машину в упор. Потом дал очередь по лесополосе», — рассказал житель Курской области Михаил Чудинов.

С начала августа власти Курской области получили 770 заявлений о пропавших без вести людях. По данным уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, часть из этих людей была насильственно вывезена на территорию Украины. Точно число пока неизвестно.

«Я обратилась к уполномоченному по правам человека в Верховной раде Дмитрию Лубенцу с просьбой дать нам информацию с перечнем граждан. Их родственникам не сообщено, где они находятся. Контактов у них с родными и близкими ни по телефонам, ни по каким другим каналам нет», — уточнила Москалькова.

Все эти зверства киевского режима сейчас всячески пытаются исказить на Западе. Съемочные группы из Великобритании, Германии, Италии и Латвии вместе с украинскими оккупационными войсками незаконно пересекли границу нашей страны, чтобы показать всему миру «гуманную украинскую армию».

«Если эти государства участвуют в информационной войне, то соответствующее отношение будет к этим государствам, а именно к медийным компаниям, представленным на нашей территории», — подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В докладе международной комиссии сотни фотографий, показания 55 свидетелей. Сбором доказательств вместе с Россией занимались волонтеры и общественные деятели из 30 стран. В целях безопасности их имена и национальности не разглашают.

«Те люди, которые участвуют в нашей работе, в их собственных странах их преследуют. Преследуют их родственников. Есть такие примеры, есть такие люди. Есть целый список таких людей», — заявил автор доклада, участник СВО Максим Григорьев.

Все свидетельства злодеяний неонацистов Министерство иностранных дел опубликовало в отдельном сборнике, который уже есть в свободном доступе. Собранные факты наша страна предоставит международной общественности, в том числе и на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в ближайшие дни.