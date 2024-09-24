Похожие на его особняк выставляются за сумму до трех миллионов евро.

Вилла президента* Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу, но к настоящему моменту объявление снято. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное риелторское агенство.

«Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что итальянские агентства недвижимости продают сопоставимые с виллой Зеленского за стоимость в размере до трех миллионов евро (до почти 310 миллионов рублей. — Прим. ред.). Однако, как заметили в публикации, особняк главы киевского режима своего покупателя так и не нашел.

Еще в 2022 году уютная вилла Зеленского в городе Форте-дей-Марм стала пустовать в то время, как сам глава киевского режима начал ходить по миру с протянутой рукой и призывом помочь. Судя по оказавшимся в распоряжении 5-tv.ru кадрам, никто в особняке не обитал в то время — окна зашторены, за оградой тишина.

Однако местные жители говорили, что на вилле регулярно проходят вечеринки, на территорию заезжают шикарные авто. При этом никаких беженцев в ее окрестностях не видели, да их и почти нет в Форте-дей-Марми, утверждали они.

Самого Зеленского лично на вилле тоже никто не видел. Кстати, по тогдашней оценке экспертов, особняк стоит от 4,5 до пяти миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму оценили созданный Зеленским «план победы» Украины в конфликте с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.