«Конец мира в прямом смысле»: в Крыму оценили созданный Зеленским «план победы»

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

Глава крымской миссии Смирнов: «план победы» Зеленского сродни апокалипсису

«Конец мира в прямом смысле»: в Крыму оценили созданный Зеленским «план победы»

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Тема:
Спецоперация

Стратегия лидера киевского режима включает в себя четыре пункта.

«План победы» Украины в конфликте с Россией, созданный президентом* Незалежной Владимиром Зеленским, сродни апокалипсису. Такое заявление сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

«Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле», — сказал он.

Смирнов подчеркнул, что реакция Запада и Соединенных Штатов на план Зеленского станет «лакмусовой бумажкой», которая покажет уровень адекватности стран-членов Североатлантического альянса.

Первые заявления Зеленского о «плане победы» прозвучали в конце августа. Тогда речь шла о четырех пунктах, первым из которых значилась атака на Курскую область. Другие три пункта содержат «формулы Зеленского», которые киевская власть безуспешно продвигает с 2022 года. На минувшей неделе Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией.

Как передают зарубежные СМИ, «план победы» включает в себя четыре пункта. Подробнее о них читайте в нашем материале. При этом в США уверены, что план Зеленского приведет к третьей мировой войне.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на сообщения о «плане победы» Зеленского. Пока в сети гуляет много противоречивой информации, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
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