Личная трагедия Кати Лель: бывший муж певицы звонил любовницам в туалете и уединялся с ними в ночных клубах

Только после развода артистка решила рассказать, через что он прошла в браке В их отношениях было все — и обманы, и измены, и алкоголизм.

В январе этого года стало известно, что певица Катя Лель рассталась со своим супругом — бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым она прожила в браке 15 лет.

Для многих эта новость стала неожиданностью, ведь эти отношения считались одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако в счастливой на первый взгляд семье было большое количество проблем. Например, измены и алкоголизм супруга.

Кая Лель долгое время скрывала от прессы проблемы в личной жизни, а потом и развод. Позже во многих телешоу певица приоткрыла завесу тайны, и до сих пор продолжает раскрывать темные подробности своего брака.

Флиртовал с женщинами по телефону

Совсем недавно в телешоу исполнительница хита «Мой мармеладный» и вовсе призналась, что с самого начала знала обо всех любовных похождениях Кузнецова, но до последнего старалась спасти отношения. Причем изменял супруг ей регулярно, он, по ее словам, флиртовал по телефону с женщинами буквально за спиной у артистки.

Более того, все вскрылось не одновременно — Лель периодически замечала неладное. Артистка не раз говорила с ним на эту тему, но Кузнецов каждый раз клялся ей, что такого больше никогда не повторится, после чего певица его прощала. Конечно, вскоре все повторялось вновь.

Катя Лель со своим мужем на выписке из роддома. www.globallookpress.com /Gennadii Usoev

По словам певицы, всему виной стала алкогольная зависимость мужчины, из-за чего он просто не мог держать себя в руках. Наглость мужа в такие моменты не имела предела: он флиртовал с женщинами по телефону прямо в туалете, из которого все было слышно.

«Когда он был в таком состоянии, терял контроль. И он начинал играть в телефоне с разными женщинами, вечная игра, понимаешь? И ты это слышишь. По ночам ты слышишь», — поделилась артистка.

Сам Кузнецов после подобного «похода в туалет» каждый раз отрицал, что общался там с женщинами. Ситуация начала накаляться, поэтому Лель решила записывать его разговоры с незнакомками, после чего показывала ему. В этом случае ему уже было сложно отвертеться.

«Там не было уже рамок», — говорила певица про состояние мужа.

Как оказалось, Кузнецов был полностью уверен, что его никто не слышит. Артистке было очень неприятно и больно слушать каждый раз эти разговоры за своей спиной, но она до сих пор помнит каждую строчку из того, что он говорил.

По словам певицы, для него это все было игрой, а текст был почти одинаковый для каждой новой пассии.

«Он думал, что никто его не слышал. И один текст со всеми, я его уже наизусть выучила. Это вечная игра. Он в этом кайфовал, развлекался. Поэтому я поблагодарила и отпустила», — рассказала исполнительница.

Узнала об измене по видеокамерам

Измены Кузнецова были не только в виде телефонного флирта с незнакомками, он также любил уединяться с ними в ночных клубах. Об этом Лель рассказывала в другой телепередаче ведущей Лере Кудрявцевой.

По ее словам, об одной из измен она узнала после просмотра видео с камер из развлекательного заведения, где ее муж был замечен с очередной дамой. В этот момент он был также пьян и не контролировал себя.

Как считает Лель, таким образом он пытался самоутвердиться, показав, какой он популярный среди женщин. Однако и в тот раз певица простила предателя.

«Видела на камерах интим с другой женщиной, когда он был в клубе. Простила и дала шанс. Когда человек, выпивая, теряет полностью контроль над собой, он не понимает, что делает. Он так самоутверждался, хотя бы в чем-то себя выражал. Герой-любовник, на которого западают женщины, такой красоты мужчина», — рассказывала певица.

Как сам уверял бывший супруг артистку, он не помнил большинство из таких эпизодов и отрицал факт измены. Певица неоднократно предпринимала попытки излечить мужа от зависимости, но сложность заключалась в том, что он не хотел лечиться и не принимал проблему. По его мнению, он не алкоголик.

Певица уточняла, что, несмотря на алкоголизм, руку он на нее не поднимал.

«Если бы он это сделал, он, естественно, уже давно бы исчез из моей жизни», — говорила Лель.

Однако на одном лишь флирте и изменах с незнакомками в пьяном угаре проблемы не закончились: ужасу певицы не было предела, когда она узнала о том, что ее благоверный пристает к персоналу в их доме. Более того, все это происходило на глазах у их дочери Эмилии.

Долгое время Катя Лель не понимала, почему их домработницы увольняются без каких-либо объяснений. Позже все встало на свои места.

«В метре от ребенка. Пока я в другой комнате, он приставал, домогался. В том-то и дело. Зачем эта игра нужна? Для чего? Что за азарт такой?» — вспомнила артистка.

Если раньше Лель искренне верила, что ее муж исправится, то потом вся эта ситуация становилась все более омерзительной. Со временем она стала всерьез задумываться о разводе, но каждый раз она не решалась на этот шаг из-за их дочери.

В декабре 2023 года певице хватило смелости поставить окончательную точку в их отношениях. Произошло это во время отдыха в спа-отеле.

Как призналась Лель, она просто в один момент осознала, что больше не хочет продолжать так жить и написала бизнесмену сообщение, что уходит от него. После этого она стала общаться с мужем только через адвокатов. После развода все имущество досталось певице.

«У нас был брачный договор. Он ушел ни с чем, только со своими вещами, упакованными в коробки. Коробок двадцать собралось за все эти годы, что я покупала. Я сказала ему, что он — богатый жених, и все у него в порядке», — добавила Лель.

Артистка намеренно не хотела видеться с мужем, так как прекрасно понимала, что он в очередной раз начнет просить прощения, а потом все повторится по десятому кругу. Теперь она была настроена решительно. Кузнецов пыталась искать встречи с ней даже при помощи их дочери, но Лель его уже не подпускала.

Певица уверена: Кузнецов никак не ожидал, что она решится на развод с ним и перестанет все терпеть. Скорее всего, он даже не мог себе представить, «что такого красавца можно бросить».

Артистка сказала, что поначалу он даже никак не отреагировал на ее сообщение о том, что она от него уходит. Видимо, никак не мог поверить.

Как оказалось, свекровь была на стороне Лель, и в итоге она даже поблагодарила певицу за те годы счастья, которые она подарила ее сыну, посетовав вдобавок, что без нее он «пропадет окончательно».

К слову, дочь Эмилия сразу поддержала маму, сказав, что она не обязана терпеть все это ради нее.

Теперь Лель уверяет — после развода ей стало намного легче жить. Она чувствует себя свободной и готовой к новым отношениям, но уже с «осознанным, добрым и состоявшимся человеком».

Месть бывшего возлюбленного

В личной жизни Катя Лель прошла много испытаний. Помимо проблем с ее экс-супругом, она также долгое время враждовала с другим своим бывшим возлюбленным — продюсером Александром Волковым, с которым у нее много лет были отношения. Оказалось, что и это время ей далось очень нелегко.

В одной из телепередач певица предалась воспоминаниям о том, как красиво все начиналось. По ее словам, познакомились они на Старый новый год на одном из концертов. Мужчина сразу влюбился в эффектную певицу, но был одно «но» — он был женат.

«После выступления Саша зашел в гримерную. Он сразу влюбился в меня. Стал ухаживать. Присылал цветы. Он старше на 24 года. Да еще и женат. Именно Саша делал гастроли нашим именитым артистам. Он был большая умница. Целеустремленный человек. Он говорил, что не жил с женой. При этом обманывал меня», — говорила она.

После того как Лель стала популярной на всю страну, их отношения с продюсером стали портиться. Как говорит сама певица, Волков видел ее успех среди молодых парней и боялся навсегда ее потерять.

Кроме того, сам Волков уже не был молодым, а Лель мечтала выйти замуж и родить ребенка. Продюсер так и не сделал любимой женщине предложения, так как не хотел разводиться. Мало кто из женщин будет долго терпеть статус любовницы, поэтому Лель вскоре бросила продюсера.

Однако отпускать свою возлюбленную он тоже не хотел.

«Я никогда тебя не отпущу. Если ты уйдешь от меня — это будет война», — заявил Александр певице.

Несмотря на угрозы, Лель все же бросила Волкова. Это решение сильно ранило эго продюсера, и в ответ он стал ей мстить. По словам певицы, Волков буквально «перекрыл ей кислород» на сцене. Так как у него были большие связи в шоу-бизнесе, он легко мог оставить ее без куска хлеба.

Лель признавалась, что это было очень тяжелое время, так как с ней действительно практически все отказались работать. Не отвернулись от певицы тогда только Николай Басков и Лев Лещенко.

После этого в жизни певицы уже появился бывший хоккеист Игорь Кузнецов, с которым отношения развивались уже достаточно стремительно. Лель была на седьмом небе от счастья и верила, что их отношения будут совсем другими. Уже через пару недель после знакомства он сделал ей предложение, но певица ответила положительно лишь спустя три года.

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