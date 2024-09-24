«Не буду стоять, выходи»: в Салехарде водитель автобуса высадил ребенка на кладбище

Местные жители требуют справедливого наказания для мужчины.

В Салехарде водитель автобуса высадил ребенка на кладбище, так как не захотел ехать до нужной остановки. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Вопиющий случай произошел в районе ДНТ «Север».

«Так как была пробка, водитель высадил моего ребенка на остановке возле кладбища со словами: «Я не буду стоять в пробке, выходи», — говорится в сообщении в одном из городских сообществ в социальных сетях.

При этом утверждается, что ребенок не знал, как самостоятельно добраться до дома, но, к счастью, сумел дозвониться до родителей. В итоге ребенка доставили знакомые семьи, забрав его с улицы.

В департаменте транспорта ЯНАО уже заявили, что по закону водитель не имеет права высаживать малолетних пассажиров, а жалоба горожан была услышана. Сейчас информацию проверяют с помощью ГЛОНАС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Красноярском крае ужин пельменями обернулся смертью четырех детей. Родители только недавно пришли в сознание, теперь правоохранители допрашивают их.