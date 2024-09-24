«Не буду стоять, выходи»: в Салехарде водитель автобуса высадил ребенка на кладбище
В Салехарде водитель автобуса высадил ребенка на кладбище и уехал
Фото: Демьяненко Роман/ТАСС
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Местные жители требуют справедливого наказания для мужчины.
В Салехарде водитель автобуса высадил ребенка на кладбище, так как не захотел ехать до нужной остановки. Об этом сообщает агентство URA.RU.
Вопиющий случай произошел в районе ДНТ «Север».
«Так как была пробка, водитель высадил моего ребенка на остановке возле кладбища со словами: «Я не буду стоять в пробке, выходи», — говорится в сообщении в одном из городских сообществ в социальных сетях.
При этом утверждается, что ребенок не знал, как самостоятельно добраться до дома, но, к счастью, сумел дозвониться до родителей. В итоге ребенка доставили знакомые семьи, забрав его с улицы.
В департаменте транспорта ЯНАО уже заявили, что по закону водитель не имеет права высаживать малолетних пассажиров, а жалоба горожан была услышана. Сейчас информацию проверяют с помощью ГЛОНАС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Красноярском крае ужин пельменями обернулся смертью четырех детей. Родители только недавно пришли в сознание, теперь правоохранители допрашивают их.
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