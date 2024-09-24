«Лучше всего заносить в дом»: Путин и Греф обсудили объемы инвестиционных кредитов в РФ

Несмотря на высокую ключевую ставку, активных клиентов становится все больше.

Российская экономика растет, опережая прогнозы аналитиков. Это подтверждают объемы инвестиционного кредитования бизнеса, а также высокий спрос среди населения на финансовые услуги. Об этом сегодня на встрече в Кремле президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, несмотря на высокую ключевую ставку, активных клиентов становится все больше. Особенно юридических лиц, планирующих расширение бизнеса.

«Основная тема, я так понимаю, это результаты работы за полугодие, но мы с вами в контакте постоянно, знаю, что у вас много инвестиционных и социальных проектов. Пожалуйста, прошу вас», —начал разговор Путин.

«Мы выдали за первое полугодие уже около одного триллиона рублей инвестиционных кредитов. И у нас объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году. Во многом, это парадокс. На самом деле, так не должно быть. Но пока инвестиционная активность компании очень высокая. Конечно, растут государственные инвестиции, но это не единственная причина. Мы видим большой рост и частных инвестиций», —прокомментировал Греф.

«Видимо, приходит осознание того, что я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, что лучше всего заносить в дом. Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит», — отметил президент.

Что касается социальных проектов, то Сбербанк взял на себя обязательство по строительству нового аэропорта в Горно-Алтайске. Сейчас он на стадии проектирования, и уже в этом году начнутся работы. Авиагавань сможет принимать самолеты всех типов.