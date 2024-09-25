Израиль атаковал поселение Муайсара на севере Ливана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по поселению Муайсара в округе Джбейль, что находится в 25 километрах севернее ливанской столицы Бейрут. Об этом сообщает местное национальное агентство NNA.

Удар пришелся по Муайсаре — единственному поселению рядом с городом Библос, где живут мусульмане-шииты. Отмечается, что в результате атаки пострадали люди. На место выехали медики.

Израиль начал операцию в Ливане с массированных ударов по югу страны. Сейчас из этих районов люди массово бегут, в пробках приходится простаивать по несколько часов. По заявлениям местных властей, жертвами атаки ЦАХАЛ уже стали порядка 500 человек, 24 из них — дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители южного Ливана остались без работающих моргов после обстрелов Израиля. ЦАХАЛ несколько дней подряд обстреливает южные районы соседнего государства.