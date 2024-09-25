ЦАХАЛ несколько дней подряд обстреливает южные районы соседнего государства.

После ударов Израиля южная часть Ливана осталась без электричества, из-за чего не работают холодильные камеры в моргах. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на рассказы местных жителей.

По словам Мусаллама Шеайто из Бейрута, ситуация в стране после атаки ЦАХАЛ близка к катастрофической. У самого мужчины погиб брат, которого, как оказалось, в таких условиях непросто даже похоронить.

«Знаете, какая возникла проблема? Как его хоронить! На юге Ливана сейчас нет электричества, не работают холодильники, не говоря уже о моргах. Куда складывать тела погибших, как организовать хотя бы элементарное прощание родственников с ушедшим — все это почти неразрешимые проблемы сегодня», — говорит Шеайто.

Израиль начал операцию в Ливане с массированных ударов по югу страны. Сейчас из этих районов люди массово бегут, в пробках приходится простаивать по несколько часов. При этом, как отмечает Шеайто, в опасных регионах все еще остаются мужчины, которые хоронят погибших и охраняют дома от мародеров. По заявлениям местных властей, жертвами атаки ЦАХАЛ уже стали порядка 500 человек, 24 из них — дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство РФ в Бейруте предостерегло россиян от посещения Ливана.