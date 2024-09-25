«Мальчишество и актерский азарт»: в Театре Маяковского почтили память Мадянова

В Театре Маяковского выразили соболезнования близким Романа Мадянова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артист покинул труппу в 2002 году после 25 лет службы, оставив о себе самые теплые воспоминания.
Театр Маяковского выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни заслуженного артиста России Романа Мадянова. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Актер прослужил в театре с 1987 по 2002 год и успел воплотить на сцене более 20 ролей.
«Роман Мадянов был одним из самых интересных характерных актеров труппы. Этому помогало удачное сочетание внешних данных и жанровой восприимчивости. Несколько травестийная, немного „детская“ внешность — в его образе сохранялись мальчишество и чисто актерский представленческий азарт», — отмечается в публикации.
От фантастических триллеров до детективов: лучшие роли Романа Мадянова
В пресс-службе добавили, что Роман Сергеевич ушел из Театра Маяковского после смерти режиссера Андрея Гончарова. По рассказам Мадянова, именно он позвал актера в учреждение и «сделал его театральным артистом».
«Светлая вечная память талантливому Артисту и прекрасному Человеку», — заключили в публикации.
О смерти Мадянова стало известно 25 октября. Он скончался в своем подмосковном доме в возрасте 62-х лет. Родственники подоспели к нему, когда актер был уже мертв. Известно, что Мадянов боролся с онкологическим заболеванием.
Актер получил широкую известность благодаря своим ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также в фильмах «СуперБобровы» и многих других популярных проектах.
Читайте также
43%
-0.47 103.48
0.07
Нашли ошибку?