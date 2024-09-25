«Мальчишество и актерский азарт»: в Театре Маяковского почтили память Мадянова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 146 0

В Театре Маяковского выразили соболезнования близким Романа Мадянова

«Мальчишество и актерский азарт»: в Театре Маяковского почтили память Мадянова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Артист покинул труппу в 2002 году после 25 лет службы, оставив о себе самые теплые воспоминания.

Театр Маяковского выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни заслуженного артиста России Романа Мадянова. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Актер прослужил в театре с 1987 по 2002 год и успел воплотить на сцене более 20 ролей.

«Роман Мадянов был одним из самых интересных характерных актеров труппы. Этому помогало удачное сочетание внешних данных и жанровой восприимчивости. Несколько травестийная, немного „детская“ внешность — в его образе сохранялись мальчишество и чисто актерский представленческий азарт», — отмечается в публикации.

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В пресс-службе добавили, что Роман Сергеевич ушел из Театра Маяковского после смерти режиссера Андрея Гончарова. По рассказам Мадянова, именно он позвал актера в учреждение и «сделал его театральным артистом».

«Светлая вечная память талантливому Артисту и прекрасному Человеку», — заключили в публикации.

О смерти Мадянова стало известно 25 октября. Он скончался в своем подмосковном доме в возрасте 62-х лет. Родственники подоспели к нему, когда актер был уже мертв. Известно, что Мадянов боролся с онкологическим заболеванием.

Актер получил широкую известность благодаря своим ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также в фильмах «СуперБобровы» и многих других популярных проектах.

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