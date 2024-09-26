На Пятом канале акция «День добрых дел» для 12-летней Вероники

Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И наша с вами помощь нужна юной Веронике. У девочки миелодиспластический синдром. Из-за него организм не справляется с инфекциями.

Вероника уже стойко перенесла пересадку костного мозга, но болезнь не прошла бесследно. В легких сейчас развивается смертельно опасный грибок. На его лечение нужна серьезная сумма — около полутора миллионов рублей. Помочь можете вы, зрители Пятого канала. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 24-25 или отсканируйте QR-код, он будет на экране в течение всего сюжета.

Вероника создает в альбоме свой сказочный мир — рисует жар-птиц и драконов. Яркие краски помогают ей ненадолго отвлечься от больничных будней, забыть о капельницах и постоянных осмотрах врачей.

Девочке долго не могли поставить диагноз, она постоянно простывала, часто были рвота и головокружение. Как рассказывает мама, Веронику лечили разными препаратами, но ничего не помогало, в итоге стало только хуже.

После тщательного обследования оказалось, что у Вероники миелодиспластический синдром — нарушена работа костного мозга. Из-за этого у ребенка плохой иммунитет. Организм не справляется с инфекциями. Девочка уже полгода не выходит на улицу.

«У нас в итоге, затронуло три ростка кроветворения, то есть не вырабатывались нейтрофилы, тромбоциты, и гемоглобин тоже был плохой, стал падать. Опасно тем, что в любой момент он может перерасти в лейкоз», — говорит Алена Покидко, мама Вероники.

Чтобы этого не случилось, Веронике провели трансплантацию костного мозга. Девочка перенесла пять курсов химиотерапии. Каждый день капельницы. Но она не унывает, старательно делает зарядку и верит, что скоро все это закончится.

После операции показатели крови улучшились, но болезнь не прошла бесследно. Из-за проблем с иммунитетом легкие Вероники оказались поражены грибком. И это смертельно опасно.

«Пациентке нужен высокоэффективный противогрибковый препарат, который обладает менее токсическим воздействием на центральную нервную систему. Если у пациентки не будет возможности проведения терапии данным препаратом, то может возникнуть неконтролируемая грибковая инфекция, и пациентка может погибнуть», — объясняет врач-гематолог НИИ ДОГиТ имени Р. М. Горбачевой Полина Шевелева.

Препарат, который спасет Веронику, стоит огромных денег — 1 491 350 рублей. Столько семье из Санкт-Петербурга взять негде. Папа работает на заводе, а мама круглосуточно находится с дочкой. Но родители верят, что неравнодушные люди, которые уже помогали Веронике собрать сумму на трансплантацию, не оставят ее в беде и в этот раз.

У нас с вами есть возможность спасти эту целеустремленную девочку. Пожертвовав деньги на лечение, мы подарим Веронике шанс воплотить в жизнь заветную мечту — стать знаменитым художником.