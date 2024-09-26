В России хотят компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

В Госдуме проложили компенсацию расходов ЖКХ при превышении 15% дохода семьи

В России хотят компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Общая сумма долгов населения выросла на 8,7%.

В России могут ввести компенсации расходов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), если они превышают 15% дохода семьи. С соответствующим предложением выступили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Они направили инициативу в адрес главы правительства Михаила Мишустина, передают «Известия».

В документе указывается, что, согласно данным Росстата, общая сумма долгов населения на ЖКХ в 2023 году рекордно выросла на 8,7% и достигла 833,5 миллиарда рублей.

«Рост долгов связан с высоким ежегодным повышением коммунальных тарифов в условиях медленно растущих реальных доходов населения. Данная динамика оказывает негативное влияние на малоимущих и многодетные семьи, что, в свою очередь, не способствует демографическому росту», — подчеркнули авторы.

Напомним, 2024-й объявлен Годом семьи. Согласно указу президента России Владимира Путина, правительство должно провести комплексную работу по улучшению демографической политики и укреплению института семьи.

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