В России хотят компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям

Общая сумма долгов населения выросла на 8,7%.

В России могут ввести компенсации расходов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), если они превышают 15% дохода семьи. С соответствующим предложением выступили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Они направили инициативу в адрес главы правительства Михаила Мишустина, передают «Известия».

В документе указывается, что, согласно данным Росстата, общая сумма долгов населения на ЖКХ в 2023 году рекордно выросла на 8,7% и достигла 833,5 миллиарда рублей.

«Рост долгов связан с высоким ежегодным повышением коммунальных тарифов в условиях медленно растущих реальных доходов населения. Данная динамика оказывает негативное влияние на малоимущих и многодетные семьи, что, в свою очередь, не способствует демографическому росту», — подчеркнули авторы.

Напомним, 2024-й объявлен Годом семьи. Согласно указу президента России Владимира Путина, правительство должно провести комплексную работу по улучшению демографической политики и укреплению института семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оспорить огромные счета за воду.