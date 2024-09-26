Владимир Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи

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Страны намерены сотрудничать в сфере топливной энергетики.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Владимир Путин принял в Кремле президента Экваториальной Гвинеи. Говорили о сотрудничестве двух стран в сфере топливной энергетики, в том числе в рамках ОПЕК+. Чтобы деловые связи было выстраивать легче, страны намерены восстановить работу дипломатических представительств.

«Ваша страна является нашим партнером и в организации производителей газа, экспортеров газа, и в ОПЕК+. Мы сотрудничаем давно в Экваториальной Гвинеей. И успешно. Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков. И в целом, вместе с партнерами в рамках этих организаций нам удается эту задачу достаточно эффективно решать. Что касается двухсторонних отношений, то способствовать их развитию будет, безусловно, восстановление дипломатических представительств в наших странах. Хочу выразить надежду, что они будут работать активно. Дипломатические отношения у нас установлены давно, имеют хорошую давнюю историю. У нас, безусловно, очень хороший потенциал к развитию двухсторонних экономических связей», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

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