За неделю ВС РФ пресекли 11 попыток ВСУ прорваться через границу России
Армии России удалось отразить пять контратак противника в районе Любимовки и Плехово Курской области.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории приграничья Курской области. Об успехах наших военнослужащих за минувшие сутки рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Так, подразделения российской группировки «Север» отразили пять контратак вражеской армии в районе населенных пунктов Любимовка и Плехово.
Помимо этого, ВС РФ за сутки 11 раз пресекли попытки ВСУ прорваться через российскую границу вблизи сел Новый Путь и Медвежье.
Также российские силы нанесли ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и техники противника как в Курской области, так и в приграничной ей Сумской.
«За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что морпехи нанесли удары по «опорникам» ВСУ в Курском приграничье.
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