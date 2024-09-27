Отступая, противник бросал на поле боя вооружение.

Морские пехотинцы группировки войск «Север» выбили боевиков ВСУ из опорных пунктов в приграничном районе Курской области и захватили трофейное вооружение неприятеля. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В основном, ВСУ использует иностранное вооружение. Морпехи показали, в том числе, американский гранатомет MK-19 и турецкий RDS-40, а также двухствольное ружье итальянской оружейной компании Fabarm.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.