Морпехи нанесли удары по «опорникам» ВСУ в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Опубликовано видео, как морпехи ударили по «опорникам» ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Отступая, противник бросал на поле боя вооружение.

Морские пехотинцы группировки войск «Север» выбили боевиков ВСУ из опорных пунктов в приграничном районе Курской области и захватили трофейное вооружение неприятеля. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В основном, ВСУ использует иностранное вооружение. Морпехи показали, в том числе, американский гранатомет MK-19 и турецкий RDS-40, а также двухствольное ружье итальянской оружейной компании Fabarm.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
26 сент
Более 17,4 тысячи боевиков и 130 танков: ВС РФ вытесняют противника из Курской области
26 сент
Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР
26 сент
Ночная работа: в приграничье отряды Росгвардии ведут воздушную разведку с помощью БПЛА
26 сент
«Гиацинт-Б» уничтожила склад ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Зеленский признал уничтожение всех тепловых электростанций на Украине
25 сент
Сутки просидел в подвале с телом сослуживца: как боевики ВСУ сдаются в плен под Курском
25 сент
В Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу
25 сент
Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода
25 сент
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре
+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.41
0.02 103.19
-0.29
Все вверх дном: китайский гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября

Последние новости

6:50
Локализован пожар на рынке стройматериалов во Владимирской области
6:36
Приводит к инвалидности и смерти: как понять, что ваш ребенок дышит газом
6:20
Царский деликатес: рецепт маринованных арбузов от бабушки
6:00
Морпехи нанесли удары по «опорникам» ВСУ в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
5:45
Армия Израиля впервые за период эскалации обстреляла больницы в Ливане
5:30
Миллионный штраф или тюрьма: какая ответственность грозит за сбор редких грибов

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака