Морпехи нанесли удары по «опорникам» ВСУ в Курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как морпехи ударили по «опорникам» ВСУ в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Отступая, противник бросал на поле боя вооружение.
Морские пехотинцы группировки войск «Север» выбили боевиков ВСУ из опорных пунктов в приграничном районе Курской области и захватили трофейное вооружение неприятеля. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В основном, ВСУ использует иностранное вооружение. Морпехи показали, в том числе, американский гранатомет MK-19 и турецкий RDS-40, а также двухствольное ружье итальянской оружейной компании Fabarm.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 26 сент
- Более 17,4 тысячи боевиков и 130 танков: ВС РФ вытесняют противника из Курской области
- 26 сент
- Российские силы освободили населенный пункт Украинск в ДНР
- 26 сент
- Ночная работа: в приграничье отряды Росгвардии ведут воздушную разведку с помощью БПЛА
- 26 сент
- «Гиацинт-Б» уничтожила склад ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 сент
- Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- Зеленский признал уничтожение всех тепловых электростанций на Украине
- 25 сент
- Сутки просидел в подвале с телом сослуживца: как боевики ВСУ сдаются в плен под Курском
- 25 сент
- В Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу
- 25 сент
- Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода
- 25 сент
- Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре
Читайте также
48%
0.02 103.19
-0.29
Нашли ошибку?