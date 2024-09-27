«Непонятные хлопки»: обстановка у взорвавшейся АЗС в Махачкале

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 168 0

На взорвавшейся в Махачкале АЗС продолжают раздаваться хлопки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Огонь успел распространиться на площадь в 500 квадратных метров.

Крупный пожар разгорелся на месте взрыва автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Непонятные хлопки там раздаются, люди не подходят близко, потому что знают, что возможен второй, еще более мощный взрыв. В прошлом году в подобной ситуации, когда прогремел взрыв на заправке в Махачкале, погибли 37 человек, 119 получили ранения — только потому, что кинулись на помощь тем, кто пострадал во время первого взрыва», — сообщил журналист.

За спиной Магомедова видна полыхающая заправка и суетящиеся вокруг нее люди.

По информации МЧС России, пожар уже успел распространиться на площадь в 500 квадрантных метров.

«Здание АЗС разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метров. Повреждены 2 легковушки и грузовик», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрыва на заправке в Махачкале погиб ребенок. Владелец соседнего здания рассказал, что взрывной волной окна и двери повыбивало даже в его сервисе, а прямо сейчас пожарные пытаются подобраться к полыхающей заправке.

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