«Каждого поддержим»: глава Дагестана прокомментировал трагедию на АЗС
Меликов: каждого, кто стал жертвой трагедии на АЗС, мы обязательно поддержим
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате пожара на АЗС пять человек погибли.
Пожар на АЗС в Махачкале охватил 500 квадратных метров, затронув техстанцию и столовую. Об этом сообщает в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
В пятницу, 27 сентября, поступила информация о пожаре и взрывах на заправке в столице Дагестана. В результате трагедии погибло пять человек, среди которых оказался ребенок. Также известно о наличии пострадавших, все они были госпитализированы в Республиканскую больницу.
«Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим», — написал Меликов.
Глава региона заверил, что уже дал поручения соответствующим ведомствам оказать пострадавшим необходимую помощь. В первую очередь, медицинскую. Также Меликов отметил, что пострадали два легковых автомобиля и грузовик.
В данный момент на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Причину взрыва установит следствия.
Ранее 5-tv.ru писал, что происходит на месте взрыва АЗС в Махачкале. ЧП произошло на выезде из столицы Дагестана в сторону Нового Хушета. На месте заправки до сих пор полыхает пламя.
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