Очевидцы сообщили о нескольких взрывах на АЗС в Махачкале

На АЗС в Махачкале прогремело несколько взрывов. Об этом с места событий передает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Мы здесь рядом работали. Взрыв был сильный, два раза», — рассказал один из очевидцев.

Позднее, как выяснил журналист, произошел третий хлопок. Взрывы были настолько мощными, что в здании через трассу вылетела часть окон. Также был полностью разрушен торговый павильон, расположенный недалеко от заправки. Там сейчас разбирают завалы, пытаясь отыскать находившихся внутри людей.

На месте разрушенной заправки до сих пор полыхает пламя. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. На его ликвидации работают четыре пожарных расчета, еще пять следуют на место.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадали восемь человек, пятеро из них погибли. В результате взрыва полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая объяты пламенем. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

До этого стало известно, что взрыв произошел на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы взрыва автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале бросились спасать пострадавших до приезда экстренных служб.