Все пострадавшие находятся в местных больницах.

Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до шести человек. Среди них — двое детей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

«По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей. Все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются», — уточнил губернатор.

Меликов выразил искренние соболезнования родным погибших, выразив надежду на скорое выздоровление всех пострадавших.

Глава региона также добавил, что в 19:40 пожар на АЗС был локализован. На месте продолжают работать все необходимые службы, включая МЧС, Минздрав, Прокуратура, СК и МВД. Особенно Меликов отметил работу бригад скорой помощи и добровольцам среди местных жителей.

Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов. По данным МЧС, после случившегося огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Предварительно, в ЧП пострадали десять человек, пятеро из них погибли. В результате взрыва полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая объяты пламенем. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидец взрыва на АЗС в Махачкале рассказал о случившемся.