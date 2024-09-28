Израиль ликвидировал командира ХАМАС на юге Сирии

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Речь идет об Ахмеде Мухаммеде Фахде.

Израиль ликвидировал командира ХАМАС на юге Сирии

Фото: www.globallookpress.com/Mohammed Nasser

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира палестинского движения ХАМАС на юге Сирии.

«ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Ахмада Мухаммада Фахда, главу ХАМАС на юге Сирии», — сообщили в ЦАХАЛ.

Израильская армия подчеркнула, что Фахд «был ответственен за проведение атак против войск армии обороны Израиля и государства в целом с юга Сирии, включая обстрелы Голанских высот.

В ведомстве отметили, что ЦАХАЛ продолжает операцию по уничтожению боевиков ХАМАСА.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно.

Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован командир вышеуказанной группировки Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что истребители ЦАХАЛ атаковали 30 пусковых установок и другие объекты «Хезболлы».

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