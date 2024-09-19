Истребители ЦАХАЛ атаковали 30 пусковых установок и другие объекты «Хезболлы»

Израильские истребители по указанию разведки атаковали около 30 пусковых ракетных установок, а также ряд объектов военной инфраструктуры, принадлежащих представителям ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале. Публикацию дополняет видеозапись, на которой показаны удары по упомянутым целям.

«На юге Ливана истребители ВВС под руководством разведки атаковали около 30 пусковых установок и военную инфраструктуру организации «Хезболла», — сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на атакованных военных объектах находилось оборудование для пусковых установок — «примерно 150 пусковых установок, готовых к запуску снарядов в направлении израильской территории». ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре «Хезболлы» и складам оружия в нескольких районах, в частности, артиллерия била по целям в городе Эн-Накура в провинции Южный Ливан. И пообещала продолжать противодействовать движению, «чтобы защитить Израиль».

Прежде сообщалось, что истребители израильских ВВС имитировали налет на Бейрут на низкой высоте в ходе трансляции выступления Хасана Насруллы, генерального секретаря «Хезболлы». Также двумя днями ранее многие бойцы и врачи движения сильно пострадали из-за взорвавшихся пейджеров в том же Бейруте.

Затем в автомобилях и мотоциклах в Ливане взрывались беспроводные портативные радиоприемники. Сообщалось о 25 погибших и более 600 раненых. Пресса подчеркивала, что эту операцию одобрили премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, другие члены кабмина и представители служб безопасности страны. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Ливане после взрывов.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с начала октября 2023 года. Радикальное движение ХАМАС 7 октября устроило массированный ракетный обстрел территорий Израиля, в приграничных районах были взяты заложники. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», ЦАХАЛ ударила по больницам и школам в Газе и вблизи лагерей беженцев, что вызвало осуждение со стороны многих стран.