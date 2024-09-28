Нашла замену бывшему мужу? Нюша прокомментировала слухи о новом романе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Певица Нюша опровергла слухи о том, что у нее появились новые отношения

Нашла замену бывшему мужу? Нюша прокомментировала слухи о новом романе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Поговаривали, что певица встречается с предпринимателем Эдуардом Стерликовым.

Певица Нюша опровергла слухи о том, что она встречается с бизнесменом. Сейчас у нее нет отношений. Об этом звезда рассказала во время программы на музыкальном телеканале.

Недавно в Интернете стали распространяться сведения о том, что певца после развода нашла себе нового бойфренда в лице предпринимателя Эдуарда Стерликова. По словам артистки, у нее есть ухажеры, в том числе и этот бизнесмен, но пока ни с кем она отношений не планирует.

«Мне кажется, я не готова к новым отношениям», — сказала Нюша.

Она отметила, что ей потребуется время, чтобы продолжить выстраивать отношения в первую очередь с самой собой.

Однако у певицы есть список качеств и требований к будущему избраннику. Он должен быть состоятельным, получать больше одного миллиона в месяц, щедрым, образованным, любить спорт и животных.

Кроме того, желательно, чтобы он был не сильно младше ее. Также для певицы важно, чтобы будущий возлюбленный осыпал ее цветами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Нюша сменила имидж после развода.

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