«Не больше одной бутылки»: актер Воловенко оправдался за дебош в самолете

Евгений признался, что его поведение стало следствием накопленной усталости.

Актер Евгений Воловенко раскрыл подробности дебоша в самолете. В разговоре с StarHit он заявил, что данное поведение с его стороны стало следствием тяжелого жизненного периода и накопленной усталости.

По словам артиста, ему не удалось поспать перед вылетом, и он хотел отдохнуть в самолете, однако все пошло не по плану.

«Заснуть никак не получалось, и я решил, что пара бокалов красного вина поможет мне в этом. Выпил в общей сложности немного (не больше одной бутылки 0,7, и у меня имеются в наличии чеки об оплате на борту самолета). Но алкоголь произвел скорый негативный эффект, меня несколько повело и эмоциональное напряжение вылилось в критическую точку», — признался Воловенко.

Далее, по словам актера, произошел конфликт со старшим проводником. Евгений признал, что вел себя недопустимо по отношению к женщине и очень жалеет о своем поведении. Он принес извинения стюардессе данного рейса, а также другим людям, которых «волей-неволей затронул инцидент».

Артист подчеркнул, что он не применял к кому-либо насилие, а также не переходил на личности. Кроме того, ситуация никак не повлияла на график прибытия самолета в пункт назначения.

После приземления в Хабаровске на него составили протокол административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ.

Евгений Воловенко 24 сентября летел рейсом авиакомпании АК «Россия» из Москвы в Хабаровск. На борту самолета мужчина стал вести себя неадекватно.

В полете он пытался открыть дверь воздушного судна, оскорблял экипаж и сыпал в их адрес угрозами, требовал продать ему алкоголь и разрешить покурить за деньги. После приземления воздушного судна бунтарь был передан в руки правоохранителей.

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