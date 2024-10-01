Сергей Собянин: Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни

Забота и всесторонняя поддержка горожан «серебряного» возраста — это выражение благодарности и уважения к людям, которые трудились на благо страны, сохраняли ее традиции, передавали своим детям и внукам.

В Москве проживают около трех миллионов человек старшего возраста. Более 400 тысяч из них перешагнули 80-летний рубеж, и свыше тысячи — отметили 100-летний юбилей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Столица уверенно входит в тройку лидеров по продолжительности жизни среди регионов России и планирует достигнуть показателей стран, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. В День старшего поколения, который отмечается 1 октября, Мэр Москвы напомнил о возможностях, которые предоставляются для жителей старше 55 лет.

«Мы стремимся обеспечить горожанам старшего возраста здоровую, яркую, насыщенную и полную возможностей жизнь. Значительный вклад вносит проект „Московское долголетие“. Благодаря ему сегодня москвичи старшего поколения могут посвятить себя творчеству, заниматься спортом, изучать иностранные языки, психологию или получить новую профессию», — написал Сергей Собянин.

За шесть лет создана уникальная сеть из 134 центров московского долголетия. Они оборудованы по единому стандарту и подойдут для людей с самыми разными интересами и запросами — от кулинарии до спорта. Занятия для москвичей старшего возраста проводят более 1,3 тысячи организаций-поставщиков. Среди них вузы, музеи, парки, Московский зоопарк, киностудии, а также спортивные клубы и кинотеатры.

В десятку самых популярных занятий «Московского долголетия» входят гимнастика, северная ходьба, лекции по истории, искусству и краеведению. Еще в списке оказалось направление «Красота и стиль», а также танцы, спортивные игры, пеший лекторий, рисование, иностранные языки и информационные технологии.

«Работают курсы по генеалогии, психологии и коммуникации, эко просвещению, мультипликации. Горожане имеют возможность изучить 10 иностранных языков, включая китайский, японский, арабский и турецкий. С проектом сотрудничают 20 ведущих вузов столицы», — подчеркнул Сергей Собянин.

Все желающие могут пройти профессиональную переподготовку в «Серебряном университете». В этом учебном году для участников «Московского долголетия» доступны 14 образовательных программ — от педагогики и экскурсоведения до интернет-маркетинга и веб-дизайна.

В проекте представлены также десятки творческих направлений, такие как театральные студии, вокал, танцы, живопись, скульптура, моделирование одежды и ландшафтный дизайн. Есть литературные мастерские, модельная школа и студия фотографии.

Спортом в «Московском долголетии» уже занимаются около 100 тысяч горожан. Популярностью пользуются гимнастика, северная ходьба, футбол, карате и многие другие.

Записаться на участие в проекте можно в любом центре московского долголетия или офисе госуслуг «Мои документы». Кроме того, на портале mos.ru создан специальный сервис, который позволяет записаться на занятия в пару кликов не выходя из дома.