В октябре Землю ждут сразу три мощные магнитные бури

В октябре Землю накроют сразу три магнитные бури. По прогнозам специалистов — первая начнется уже в эти выходные. Затем наступит небольшой перерыв. Но к середине следующей недели геомагнитный шторм ударит с новой силой.

Сама буря, которая начнется 10 октября, может растянуться на несколько суток.

Метеозависимым в эти дни рекомендуют снизить физические нагрузки — и внимательно следить за здоровьем. Возможны сильные головные боли, повышенное давление, сонливость и усталость.

Заключительный заряд солнечного ветра достигнет Земли в 20-х числах месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, как легче перенести сильную магнитную бурю. Эксперты советуют в такое время избегать сильного перенапряжения. Уменьшить интенсивность и частоту занятий спортом и, по возможности, сократить нагрузку на рабочем месте. Также период магнитных бурь — идеальное время для отказа от вредных привычек. Следует поменять и свой режим дня. Например, не слишком поздно просыпаться и ложиться спать не позже 11 часов вечера.