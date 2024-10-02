Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом — Рош ха-Шана

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

По словам президента, сегодня еврейская община вносит большой вклад в сохранение традиционных ценностей.

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом — Рош ха-Шана

Фото: Метцель Михаил/ТАСС

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Глава РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — иудейским Новым годом. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Сперва президент напомнил, что сегодняшний праздник символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование, а также позволяет подвести итоги прошедшего года по религиозному календарю.

«Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями. Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе», — указано в сообщении президента.

Владимир Путин подчеркнул, что еврейское сообщество тщательно заботится о сохранении семейных ценностей и нравственного воспитания подрастающего поколения.

Российский президент пожелал виновникам торжества здоровья, благополучия и успехов.

Ранее 5-tv.ru. сообщал, как Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами. В 2022 году к России присоединились ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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