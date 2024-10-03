Сопливый вопрос: можно ли вакцинироваться при насморке

Инфекционист разъяснила, является ли это противопоказанием к прививке.

Можно ли делать прививку, если у вас насморк? На этот вопрос ответила врач-инфекционист Ольга Матюхина в беседе с aif.ru.

Вакцинация — важная часть профилактики инфекционных заболеваний. Чтобы принять решение о проведении данной процедуры, пациенту необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку все прививки, включая сезонные, можно делать только здоровым людям.

Если у вас есть симптомы насморка на фоне ОРВИ, то вакцину необходимо отложить до момента выздоровления.

«Это связано с тем, что организм в таком состоянии может неадекватно реагировать на введенную вакцину, и эффективность иммунизации будет снижена. Уже после окончательного выздоровления прививку можно проводить через одну-три недели, в зависимости от причины возникновения недуга», — объяснила Ольга Матюхина.

При хроническом насморке следует проконсультироваться с врачом, поскольку он может сопутствовать другим, более серьезным заболеваниям, заключила врач.

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